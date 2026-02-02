Sicurezza | Magi ' risoluzione unitaria? No carta bianca a Meloni per stretta repressiva'

Il governo si prepara a varare un nuovo pacchetto sicurezza. A poche ore dal Consiglio dei Ministri, Magi mette in chiaro che non ci sarà una risoluzione unitaria tra maggioranza e opposizione. La decisione di approvare il pacchetto è presa e annunciata da tempo, e il governo dà carta bianca a Meloni per una stretta repressiva. Nessun accordo tra le forze politiche, solo aspettative di un provvedimento già deciso.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il governo invita maggioranza e opposizione a proporre una risoluzione unitaria a poche ore dal Consiglio dei Ministri che deve varare l'ennesimo pacchetto sicurezza già deciso e annunciato nei contenuti dallo stesso esecutivo. Sembra evidente che non c'è una reale intenzione del governo di concordare nulla con le opposizioni parlamentari, si chiede solo carta bianca per una nuova stretta repressiva, accusando altrimenti le opposizioni di essere complici dei violenti. Il governo cominci con il dire cosa non ha funzionato nella gestione dell'ordine pubblico e nella prevenzione dei gravi fatti accaduti a Torino".

