**Sicurezza | Calenda ' risoluzione unitaria? La esamineremo senza pregiudizi' **

Calenda annuncia che il governo esaminerà la risoluzione sulla sicurezza senza pregiudizi. Il ministro non conosce ancora i dettagli e preferisce valutare il documento con attenzione, come fa di solito. Nessuna posizione ufficiale, solo l’impegno a considerare la proposta in modo aperto.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non conosco la risoluzione. La esamineremo senza pregiudizi come sempre facciamo". Carlo Calenda, interpellato dall'Adnkronos, risponde così sul mandato di Giorgia Meloni ai capigruppo di maggioranza di proporre una "risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi". Dopo le violenze di Askatasuna ci mancava il deputato di Avs Grimaldi. Ora basta! Guerriglia rossa a Torino. Martellate al poliziotto a terra: così cercano il morto VIDEO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

