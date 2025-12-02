Putin gela l’Europa | Se vuole la guerra noi siamo pronti

Ildifforme.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tuoni, fulmini e saette da Putin sull’Europa. Sono ore decisive per capire se i negoziati diplomatici sull’Ucraina possono portare a un accordo di pace o almeno ad una tregua. Ma, mentre l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff passeggia sulla Piazza Rossa in direzione del Cremlino, lo zar si espone scandendo parole che fanno riflettere sull’effettivo svolgersi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

putin gela l8217europa se vuole la guerra noi siamo pronti

© Ildifforme.it - Putin gela l’Europa: “Se vuole la guerra noi siamo pronti”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Putin Gela L8217europa Vuole