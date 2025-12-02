Putin gela l’Europa | Se vuole la guerra noi siamo pronti
Tuoni, fulmini e saette da Putin sull’Europa. Sono ore decisive per capire se i negoziati diplomatici sull’Ucraina possono portare a un accordo di pace o almeno ad una tregua. Ma, mentre l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff passeggia sulla Piazza Rossa in direzione del Cremlino, lo zar si espone scandendo parole che fanno riflettere sull’effettivo svolgersi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
