Ucraina Putin | Se l' Europa vuole la guerra noi siamo pronti

Financial Times: la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi. Zelensky: "Fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi da sciogliere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Putin: "Se l'Europa vuole la guerra noi siamo pronti"

