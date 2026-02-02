’Sicitalian’ da Boost | Non un influencer Ma un santo protettore degli universitari

Sicitalian, il giovane influencer con oltre 500mila follower su TikTok e 216mila su Instagram, si fa chiamare “non un influencer, ma un santo protettore degli universitari”. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, e molti studenti si affidano ai suoi consigli e ai suoi messaggi per affrontare gli esami e le difficoltà universitarie. La sua figura, che nasce sui social, si sta trasformando in qualcosa di più grande, quasi un punto di riferimento per una generazione in cerca di supporto e motivazione.

Il nickname con cui è diventato famoso sui social – ha oltre 500mila follower su Tik Tok e 216mila su Instagram – è ’Sicitalian’. "Quando l’ho scelto ero all’estero, dove ho studiato e vissuto. Poi ho voluto tornare alle origini, ma ho deciso di mantenerlo, perché rende immediatamente riconoscibile chi sono. Così è rimasto". Alessandro Sorrentino, divulgatore e imprenditore, è da tutti conosciuto con la crasi che è un tributo alle sue origini: lo Stivale e Palermo. Ma non è solo questo, seppur diventato un marchio di fabbrica e fattore di riconoscibilità, a farlo spopolare: piuttosto, la capacità di parlare, consigliare, aprire la mente dei suoi affezionati verso il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

