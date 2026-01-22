san sebastiano e il santo protettore che manca dei rubrichisti dei quotidiani

San Sebastiano, santo protettore dei rubrichisti dei quotidiani, spesso trascurato nelle celebrazioni, merita invece riconoscimento per il suo ruolo simbolico. Ricordare la sua figura aiuta a riflettere sull’importanza di proteggere e valorizzare il lavoro di chi si dedica all’informazione. In questa breve introduzione, si vuole rendere omaggio alla sua figura, sottolineando l’importanza di ricordare le figure di riferimento anche in momenti di distrazione.

San Sebastiano mio, ti devo delle scuse. Il 20 gennaio ricorreva l’anniversario del tuo martirio e questa rubrica smemorata si è dimenticata di celebrarti, preferendo tenere gli occhi a terra ed esercitarsi sulle solite faccenduole profane. Immagino ora la tua sorpresa, simile a quella del divo importunato a fine concerto da un fan che s’intrufola nel suo camerino: “Ci conosciamo, io e te?”, mi obietterai. “Ti chiami forse Sebastiano? Vieni da una città di cui sono patrono o fai un mestiere che ricade sotto la mia protezione soprannaturale? No? E allora non seccarmi e vai a bussare a san Guido”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

