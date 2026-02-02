Siano Sicura il Comune ammesso a finanziamento

Questa mattina il Comune di Siano ha ricevuto la notizia ufficiale: il progetto “Siano Sicura” è stato ammesso al finanziamento del Ministero dell’Interno. L’amministrazione comunale potrà così avviare interventi concreti per migliorare la sicurezza nelle strade e potenziare i sistemi di sorveglianza. La decisione arriva dopo settimane di attesa e coinvolgimenti, e rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza dei cittadini.

Il Comune di Siano è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del POC Legalità, per la realizzazione del progetto "Siano Sicura", finalizzato al rafforzamento della sicurezza urbana e al potenziamento dei sistemi di.

