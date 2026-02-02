Siano minacciarono la Polizia Locale con un piccone | condannati a 1 anno e 6 mesi

La sentenza è arrivata per l’aggressione ai danni di una volante della Polizia Locale di Siano. I due uomini coinvolti, che nel settembre del 2021 avevano minacciato gli agenti con un piccone, sono stati condannati a un anno e sei mesi di reclusione. I fatti sono avvenuti durante un intervento per un caso di sversamento illecito di rifiuti.

La giudice Ciervo ha inoltre disposto il risarcimento dei danni al Comune di Siano, costituitosi parte civile nel processo, e il sequestro e la distruzione del piccone utilizzato durante l’aggressione Arriva la condanna per l’aggressione avvenuta nel settembre del 2021 ai danni di una volante della Polizia Locale di Siano, intervenuta per un caso di sversamento illecito di rifiuti. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione a due pregiudicati del posto, oltre al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due avevano sversato abusivamente rifiuti di vario genere nei pressi del centro di raccolta di via Zambrano, minacciando anche gli operatori dell’impianto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Siano Polizia

Questa mattina sono stati condannati a un anno e sei mesi i due uomini che nel settembre del 2021 aggredirono con dei picconi una volante della Polizia Locale di Siano.

Il 2025 si conclude per la polizia locale di Reggio Calabria con un percorso di rinnovamento e maggiori controlli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Siano Polizia

Argomenti discussi: Scoperti a trasportare rifiuti, minacciano agenti con un piccone: condannati; Agenti Ice minacciano una troupe Rai. L'opposizione: Meloni condanni.

Siano, aggredirono la Polizia Locale con dei picconi: condannati a 1 anno e 6 mesiLa giudice Ciervo ha inoltre disposto il risarcimento dei danni al Comune di Siano, costituitosi parte civile nel processo, e il sequestro e la distruzione del piccone utilizzato durante l’aggressione ... salernotoday.it

Scoperti a trasportare rifiuti, minacciano agenti con un piccone: condannatiScoperti a trasportare rifiuti illegalmente in un sito di stoccaggio a Siano, in via Zambrano. Prima minacciano gli agenti della polizia municipale con ... msn.com

La polizia locale di Verona si è occupata dei due sinistri avvenuti nella notte in viale del Lavoro e lungadige Redentore: quest'ultimo in particolare avrebbe potuto creare conseguenze ben più gravi - facebook.com facebook

Il servizio di prossimità dell'Ufficio Mobile della Polizia Locale della prossima settimana, dal 2 al 6 febbraio x.com