Siano aggredirono la Polizia Locale con dei picconi | condannati a 1 anno e 6 mesi

Questa mattina sono stati condannati a un anno e sei mesi i due uomini che nel settembre del 2021 aggredirono con dei picconi una volante della Polizia Locale di Siano. Gli agenti erano intervenuti per un caso di sversamento illecito di rifiuti e sono stati presi di mira durante il servizio. La sentenza chiude un episodio che aveva destato scalpore in paese.

La giudice Ciervo ha inoltre disposto il risarcimento dei danni al Comune di Siano, costituitosi parte civile nel processo, e il sequestro e la distruzione del piccone utilizzato durante l’aggressione Arriva la condanna per l’aggressione avvenuta nel settembre del 2021 ai danni di una volante della Polizia Locale di Siano, intervenuta per un caso di sversamento illecito di rifiuti. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione a due pregiudicati del posto, oltre al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due avevano sversato abusivamente rifiuti di vario genere nei pressi del centro di raccolta di via Zambrano, minacciando anche gli operatori dell’impianto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Siano Polizia Più controlli e nuove strategie, la polizia locale chiude l'anno con un importante cambio di passo Il 2025 si conclude per la polizia locale di Reggio Calabria con un percorso di rinnovamento e maggiori controlli. La polizia locale di Milano sta tagliando i “lucchettoni” con le chiavi dei B&b La polizia locale di Milano ha rimosso 40 “lucchettoni”, i contenitori usati per custodire le chiavi dei bed&breakfast. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Siano Polizia Argomenti discussi: Siano, aggredirono la Polizia Locale con dei picconi: condannati a 1 anno e 6 mesi. Siano, aggredirono la Polizia Locale con dei picconi: condannati a 1 anno e 6 mesiLa giudice Ciervo ha inoltre disposto il risarcimento dei danni al Comune di Siano, costituitosi parte civile nel processo, e il sequestro e la distruzione del piccone utilizzato durante l’aggressione ... salernotoday.it La polizia locale di Verona si è occupata dei due sinistri avvenuti nella notte in viale del Lavoro e lungadige Redentore: quest'ultimo in particolare avrebbe potuto creare conseguenze ben più gravi - facebook.com facebook Il servizio di prossimità dell'Ufficio Mobile della Polizia Locale della prossima settimana, dal 2 al 6 febbraio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.