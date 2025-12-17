Indagato per stalking non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico | arrestato

Un uomo indagato per stalking e sottoposto all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico è stato arrestato dopo essersi sottratto all’appuntamento. A San Vittore Olona, nel milanese, la sua assenza ha portato al suo fermo, confermando l’importanza delle misure di sicurezza contro comportamenti persecutori. L’episodio evidenzia come il rispetto delle prescrizioni sia fondamentale per tutelare le vittime e garantire la legalità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.