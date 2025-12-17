Indagato per stalking non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico | arrestato
Un uomo indagato per stalking e sottoposto all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico è stato arrestato dopo essersi sottratto all’appuntamento. A San Vittore Olona, nel milanese, la sua assenza ha portato al suo fermo, confermando l’importanza delle misure di sicurezza contro comportamenti persecutori. L’episodio evidenzia come il rispetto delle prescrizioni sia fondamentale per tutelare le vittime e garantire la legalità.
San Vittore Olona (Milano), 17 dicembre 2025 – Doveva indossare il braccialetto elettronico che lo avrebbe dovuto tenere lontano dalla ex compagna, oggetto di ripetuti episodi di stalking, ma non si è fatto trovare ed è finito in carcere. Protagonista, un residente di San Vittore Olona, 51enne, che risultava essere indagato per stalking. L’uomo nei mesi scorsi si era reso responsabile di numerosi comportamenti ben oltre il limite consentito nei confronti della ex compagna, residente in un'altra provincia: fatto sta che il tribunale aveva infine deciso per un provvedimento diventato un classico in questi casi, e dunque l’utilizzo di un braccialetto elettronico che gli avrebbe impedito di avvicinarsi alla donna senza che la sua presenza venisse segnalata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
