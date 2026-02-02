Si è spenta a 78 anni la studiosa e terapeuta Maria Rita Parsi figura di rilievo nella psicologia italiana

A Roma, a 78 anni, si è spenta Maria Rita Parsi. La studiosa e terapeuta era una delle voci più ascoltate nel mondo della psicologia italiana, soprattutto per il suo impegno nella tutela dei diritti di bambini e adolescenti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore e molti la ricordano come una professionista appassionata e dedicata.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, figura di spicco nella psicologia italiana e riconosciuta tra le voci più autorevoli nel campo della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La notizia è arrivata il 2 febbraio 2026, segnando la fine di una carriera dedicata interamente al benessere psicologico dei più giovani. Nata in Italia, Parsi ha costruito una reputazione solida attraverso anni di ricerca, interventi clinici e impegno politico in ambito sociale. Il suo percorso professionale ha sempre messo al centro il bambino e l’adolescente, non come soggetti da curare, ma come individui con diritti riconosciuti e da proteggere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

