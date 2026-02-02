Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana. Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e esperta di tutela dell’infanzia, è morta oggi all’età di 78 anni. La sua carriera si è concentrata sul sostegno ai bambini e agli adolescenti, ricoprendo ruoli istituzionali e contribuendo a importanti progetti internazionali. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore e un’eredità di impegno e passione per i diritti dei più giovani.

È morta Maria Rita Parsi, famosa psicologa e psicoterapeuta: aveva 78 anni. Figura di riferimento nel campo della tutela dell’infanzia, ha ricoperto anche diversi ruoli istituzionali e ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza dopo aver ricoperto, in passato, un ruolo di primo piano anche all’interno del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Alla sua attività professionale ha affiancato una produzione editoriale molto ampia: oltre cento titoli pubblicati tra saggi scientifici, opere divulgative e testi di carattere letterario. È presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, nata come sviluppo naturale di esperienze di animazione sociale e culturale avviate già negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Maria Rita Parsi: la psicoterapeuta è morta a 78 anni

In un contesto di sfide crescenti, Maria Rita Parsi sottolinea l'importanza di un intervento integrato nelle periferie.

