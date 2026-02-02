È morta Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della psicologia infantile. La psicoterapeuta aveva 78 anni e aveva dedicato la sua vita alla tutela dei bambini e dei ragazzi. La notizia ha colpito molti professionisti e genitori che si affidavano al suo lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore, ma anche tanti ricordi di chi ha imparato da lei.

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. Il suo profilo professionale è stato segnato da una lunga e articolata esperienza istituzionale, maturata tra organismi nazionali e internazionali chiamati a vigilare sui diritti dei minori. Maria Rita Parsi ha ricoperto nel tempo incarichi di rilievo che l’hanno portata a operare a stretto contatto con le istituzioni impegnate nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. È stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, organismo incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Maria Rita Parsi: la psicoterapeuta morta all'età di 78 anni

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio a Rita Pampanini, colonna del soccorso marchigiano; Addio al cavalier Carlo Cricchi; Si è spento Bruno Bevilacqua, addio al Presidente onorario di Anpi Rho; Savona, lutto nella sinistra storica: addio a Taglivani e Murialdo che con i consiglieri del PRI (Brunetti e Martinengo) salvarono la giunta Marengo.

Addio a Maria Rita Parsi: la psicoterapeuta è morta a 78 anniUn percorso professionale che intreccia ricerca, impegno istituzionale e tutela dei minori, tra attività clinica, produzione editoriale e ruoli di primo piano negli organismi nazionali e internazional ... msn.com

Maria Rita Stirpe - Pittrice Botanica (@mariaritastirpebotanica) - facebook.com facebook

Lutto Contessa Maria Rita x.com