Addio a Maria Rita Parsi | la psicoterapeuta morta all' età di 78 anni

È morta Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della psicologia infantile. La psicoterapeuta aveva 78 anni e aveva dedicato la sua vita alla tutela dei bambini e dei ragazzi. La notizia ha colpito molti professionisti e genitori che si affidavano al suo lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore, ma anche tanti ricordi di chi ha imparato da lei.
È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. Il suo profilo professionale è stato segnato da una lunga e articolata esperienza istituzionale, maturata tra organismi nazionali e internazionali chiamati a vigilare sui diritti dei minori. Maria Rita Parsi ha ricoperto nel tempo incarichi di rilievo che l’hanno portata a operare a stretto contatto con le istituzioni impegnate nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. È stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, organismo incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
