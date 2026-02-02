Il parlamento bulgaro ha dato il via libera alla creazione di una nuova base Nato vicino a Yambol. La struttura sarà gestita congiuntamente da militari italiani e bulgari. La ratifica dell’accordo apre la strada a una collaborazione più stretta tra i due paesi nel settore della difesa. La base, situata nel sud-est della Bulgaria, sarà operativa a breve e rappresenta un passo importante nel rafforzamento dell’alleanza militare nella regione.

L’ultimo tassello per rendere il progetto operativo è arrivato. Una base Nato in territorio bulgaro che sarà gestita e sviluppata in maniera congiunta da militari italiani e bulgari. Il 29 gennaio il parlamento di quel Paese che ha da poco adottato l’euro come moneta ufficiale ha ratificato un accordo con l’Italia che prevede la costruzione e l’utilizzo di una struttura militare vicino al villaggio di Yambol, a Kabile. La base, che ospiterà il Gruppo di battaglia multinazionale dell’ Alleanza atlantica in Bulgaria e che sarà costruita in maniera congiunta dai militari italiani e bulgari, si integrerà con le esistenti infrastrutture logistiche e la vicina base aerea di Bezmer, situata a circa 100 km dal Mar Nero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sì della Bulgaria a una base Nato a Kabile: sarà gestita da militari italiani e bulgari. Ecco le caratteristiche

Il ministro Crosetto ha visitato i militari italiani in Bulgaria, sottolineando il ruolo fondamentale dell’Italia nella sicurezza internazionale.

A Natale, 740 militari italiani operano nella base NATO di Nuovo Selo in Bulgaria, lontani dalle famiglie e dal paese.

