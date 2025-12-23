Crosetto in visita ai militari italiani in Bulgaria | L’Italia pilastro della sicurezza internazionale grazie a voi

Il ministro Crosetto ha visitato i militari italiani in Bulgaria, sottolineando il ruolo fondamentale dell’Italia nella sicurezza internazionale. In un incontro diretto con le truppe, ha evidenziato come il contributo di ciascuno sia essenziale per mantenere la stabilità e la pace. La visita ha voluto riconoscere l’impegno quotidiano dei militari italiani all’estero, confermando la nostra presenza come elemento di supporto e solidarietà a livello globale.

«Se l'Italia è oggi uno dei pilastri della sicurezza internazionale lo dobbiamo all'impegno di ciascuno di voi e di chi vi ha preceduto. In una fase storica segnata da profonda instabilità, per poter parlare di pace e dialogo occorre avere credibilità: quella credibilità che oggi contraddistingue il nostro Paese e che voi avete contribuito a costruire negli anni, soprattutto con il vostro impegno nelle missioni internazionali ». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, incontrando i militari italiani nel corso della sua visita ufficiale in Bulgaria. « Le nostre forze armate hanno saputo seminare nel mondo rispetto e amicizia, rappresentando il Paese con professionalità e con quella profonda umanità che ci distingue per cultura e tradizione, fondata sul rispetto delle persone», ha aggiunto il ministro.

Crosetto vola in Bulgaria per incontrare il Battlegroup dell'Alleanza Atlantica - Sono 740 i militari italiani impegnati in Bulgaria a rotazione semestrale nel Multinational Battlegroup della Nato, su un totale di 1. iltempo.it

Visita ufficiale del ministro Crosetto in Libano per incontrare i militari italiani - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in visita ufficiale in Libano dove ha avuto un colloquio bilaterale con il Ministro della Difesa libanese, Michel Menassa. 9colonne.it

BEIRUT. "Cosa sarebbe accaduto se non ci fossimo stati". E' il post su X del ministro della Difesa, Guido Crosetto che ha i militari italiani nel corso della sua visita ufficiale in Libano. “Se non ci fosse stata la presenza di contingenti da tutto il mondo. Se l’Italia - facebook.com facebook

