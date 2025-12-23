Militari italiani in Bulgaria a Natale Gli auguri di Crosetto

A Natale, 740 militari italiani operano nella base NATO di Nuovo Selo in Bulgaria, lontani dalle famiglie e dal paese. In questo periodo speciale, il loro impegno rappresenta un importante segno di solidarietà e collaborazione internazionale. Crosetto ha voluto inviare loro un messaggio di auguri, riconoscendo il valore del servizio svolto e la dedizione di questi uomini e donne.

Sono 740 i militari italiani impegnati nella base NATO di Nuovo Selo in Bulgaria che passeranno il Natale lontano dall'Italia e dalle loro famiglie. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è andato per fare loro di persona gli auguri. Servizio di Vito D'Ettorre TG2000.

«È un onore portare il ringraziamento mio personale e del Governo, nonché l’ideale abbraccio di tutti gli italiani, ai nostri militari che trascorreranno questi giorni di festa lontano dai loro cari, al servizio del Paese» - facebook.com facebook

