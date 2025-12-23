Militari italiani in Bulgaria a Natale Gli auguri di Crosetto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale, 740 militari italiani operano nella base NATO di Nuovo Selo in Bulgaria, lontani dalle famiglie e dal paese. In questo periodo speciale, il loro impegno rappresenta un importante segno di solidarietà e collaborazione internazionale. Crosetto ha voluto inviare loro un messaggio di auguri, riconoscendo il valore del servizio svolto e la dedizione di questi uomini e donne.

Sono 740 i militari italiani impegnati nella base NATO di Nuovo Selo in Bulgaria che passeranno il Natale lontano dall’Italia e dalle loro famiglie. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è andato per fare loro di persona gli auguri. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

militari italiani in bulgaria a natale gli auguri di crosetto

© Tv2000.it - Militari italiani in Bulgaria a Natale. Gli auguri di Crosetto

Leggi anche: Il ministro Crosetto in Libano per gli auguri ai militari italiani della missione Unifil

Leggi anche: Flotilla, Crosetto agli attivisti: “Militari italiani pronti a difendervi anche se vi siete offesi”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mattarella: Da Italia un grande sforzo per stabilità internazionale; Attacco sul fronte orientale: carri armati, colpi di mortaio, cecchini; Come ci si addestra nel fianco est della Nato; Esercitazioni militari sul fianco est della Nato, ci sono anche gli italiani.

Crosetto, dalle truppe italiane in Bulgaria, lancia 'Strategia Istrice' - Il calore delle truppe entusiaste per il suo arrivo e l'orgoglio di essere italiani, non soltanto nel suo discorso ma anche nella stretta di mano a ogni sing ... msn.com

Crosetto visita il contingente in Bulgaria: “Italiani apprezzati nel mondo” - NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’Italia ha un ruolo di credibilità internazionale grazie ai suoi militari, alle “ persone che ci hanno rappresentato nelle missioni” in tutto il mondo. italpress.com

militari italiani bulgaria nataleEsercitazioni militari sul fianco est della Nato, ci sono anche gli italiani - Nella base bulgara di Novo Selo sono iniziate le grandi manovre di esercitazione per la forza multinazionale chiamata a proteggere il fianco est dell'Alleanza Atlantica ... msn.com

Militari italiani in Bulgaria a Natale. Gli auguri di Crosetto

Video Militari italiani in Bulgaria a Natale. Gli auguri di Crosetto

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.