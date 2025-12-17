Mauro Corona e Bianca Berlinguer si sposano grazie all' intelligenza artificiale | Verrei a letto con lei la prima notte di nozze se fosse vero
In un sorprendente intreccio tra realtà e tecnologia, Mauro Corona e Bianca Berlinguer si sarebbero sposati grazie all'intelligenza artificiale. La rivelazione è arrivata ieri durante È sempre Carta Bianca, dove Bianca ha condiviso una foto del loro presunto matrimonio. Un episodio che mescola immaginazione e innovazione, lasciando il pubblico a riflettere sui confini tra realtà e rappresentazione digitale.
Ieri, martedì 16 dicembre, a È sempre Carta Bianca, Bianca Berlinguer ha mostrato una foto del suo matrimonio con Mauro Corona. «Guardi un po' qua, cosa vede?», ha chiesto la conduttrice al suo ospite fisso. «Sembro io vestito bene e lei.che ci sposiamo!», ha esclamato Mauro Corona.«Questa qui. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
È sempre Cartabianca: Puntata del 9 dicembre Video; Mauro Corona e il paragone con il procione ubriaco: «Ho rischiato più a bere nelle osterie che ad arrampicare»; Corona e la querela da 600.000 euro: «Non ho soldi, finirò in galera con la mia Bianchina!»; Mauro Corona: la querela e i 600.000 euro di risarcimento. Lo sfogo in diretta e la reazione di Bianca Berlinguer.
