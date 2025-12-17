Mauro Corona e Bianca Berlinguer si sposano grazie all' intelligenza artificiale | Verrei a letto con lei la prima notte di nozze se fosse vero

In un sorprendente intreccio tra realtà e tecnologia, Mauro Corona e Bianca Berlinguer si sarebbero sposati grazie all'intelligenza artificiale. La rivelazione è arrivata ieri durante È sempre Carta Bianca, dove Bianca ha condiviso una foto del loro presunto matrimonio. Un episodio che mescola immaginazione e innovazione, lasciando il pubblico a riflettere sui confini tra realtà e rappresentazione digitale.

“Magari fosse vero, così verrei a letto con lei”: Mauro Corona e Bianca Berlinguer sposi, ma c’è il trucco - Mauro Corona reagisce alla foto creata con l'Intelligenza Artificiale: "Magari fosse vera, così verrei a letto con lei" ... ilfattoquotidiano.it

“Ma che roba è”: Bianca Berlinguer spiazza tutti. Spunta il fotomontaggio - Momento molto particolare in diretta tv tra Bianca Berlinguer e il suo ospite fisso e opinionista Mauro Corona. newsmondo.it

Mauro Corona e tutte le liti con Bianca Berlinguer, dalla gallina alla bottiglia di vino 250920

Bianca Berlinguer e Mauro Corona sposi nella foto in apertura di È sempre Cartabianca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.