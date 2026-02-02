short track staffetta maschile ai piedi del podio nei mondiali junior a salt lake city

Gli italiani della staffetta maschile di short track non riescono a salire sul podio ai Mondiali junior di Salt Lake City. Nella giornata conclusiva delle finali, le staffette azzurre si sono fermate a poco dai premi più alti, lasciando il podio agli avversari. La competizione si è chiusa con le ultime medaglie assegnate nell’Olympic Oval, lasciando l’Italia senza medaglie in questa occasione.

Andata in archivio l’ultima giornata di finali dei Mondiali junior di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’ Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), si sono assegnati i titoli rimanenti nello schedule previsto. L’ Italia era presente alla rassegna iridata con una spedizione di otto atleti, suddivisi in maniera perfettamente equilibrata tra settore maschile e femminile. Nel comparto maschile sono scesi sul ghiaccio Filippo Pezzoni, Massimiliano Picchiarelli, Aaron Van Quang Pietrobono e Daniele Zampedri, mentre a rappresentare i colori azzurri al femminile sono state invece Sara Martinelli, Sara Merazzi, Beatrice Paglia e Nina Trabucchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

