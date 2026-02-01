Short track Italia senza medaglie nel day-3 dei Mondiali junior a Salt Lake City Giappone sugli scudi

Oggi i Mondiali junior di short track a Salt Lake City si sono conclusi senza medaglie per l’Italia. La giornata ha visto assegnare le prime medaglie, con il Giappone che ha dominato le competizioni. Gli atleti italiani non sono riusciti a salire sul podio, mentre le gare si sono svolte sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval.

Andata in archivio la prima giornata di finali dei Mondiali junior di short track. Sull'anello di ghiaccio dell' Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), si sono assegnate le prime medaglie. L' Italia è presente alla rassegna iridata con una spedizione di otto atleti, suddivisi in maniera perfettamente equilibrata tra settore maschile e femminile. Nel comparto maschile sono scesi sul ghiaccio Filippo Pezzoni, Massimiliano Picchiarelli, Aaron Van Quang Pietrobono e Daniele Zampedri, mentre a rappresentare i colori azzurri al femminile sono state invece Sara Martinelli, Sara Merazzi, Beatrice Paglia e Nina Trabucchi.

