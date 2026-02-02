Shock nel Biathlon | Rebecca Passler positiva al doping Olimpiadi 2026 a rischio

La vicenda scuote il mondo del biathlon italiano. Rebecca Passler, una delle punte di diamante della squadra, è risultata positiva al doping durante i controlli. La notizia mette in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. La stessa Passler rischia di perdere tutto, e il suo futuro sportivo ora appare incerto. La Federazione italiana di biathlon sta valutando le conseguenze e le eventuali sanzioni.

L'azzurra, tra le punte di diamante della spedizione per Milano-Cortina, è risultata positiva al letrozolo. È il primo caso di doping legato ai prossimi Giochi Invernali. BOLZANO – Una notizia che scuote le fondamenta dello sport invernale italiano proprio nel momento della massima preparazione. Rebecca Passler, biatleta di punta della nazionale italiana e già convocata nella rosa dei cinque atleti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è risultata positiva a un controllo antidoping. Il caso esplode come un fulmine a ciel sereno: si tratta della prima positività accertata tra gli atleti attesi ai prossimi Giochi Olimpici.

