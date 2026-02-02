Doping positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon Primo caso a Milano-Cortina

Questa mattina è arrivata una notizia che scuote il mondo dello sport italiano. La biathleta Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo antidoping durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Nei campioni analizzati è stata trovata illetrozolo, un farmaco antitumorale. È il primo caso di doping in questa edizione delle Olimpiadi in Italia, e la stessa sostanza aveva già causato problemi a Sara Errani anni fa. La Passler ora rischia sanzioni e una sospensione, mentre l’indagine continua per chiarire i dettagli.

Inizia nel peggior modo possibile l’Olimpiade di Milano Cortina dell’Italia: in un controllo fuori competizione la biatleta altoatesina Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, lo stesso farmaco antitumorale che in passato mise nei guai la tennista Sara Errani. Principio attivo molto specifico prescritto esclusivamente nel trattamento di donne in postmenopausa con tumore al seno iniziale positivo ai recettori ormonali, il letrozolo è incluso nella categoria S4 del Codice Antidoping che include i Modulatori ormonali e metabolici. Utilizzare il letrozolo per doparsi viste le sue modeste potenzialità anabolizzanti ha poco senso, le (rare) positività in archivio sono spesso dovute a contaminazioni o incauta assunzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Doping, positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano-Cortina Approfondimenti su Rebecca Passler Primo caso di doping a Milano Cortina: positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon Questa mattina si è scoperto il primo caso di doping ai Giochi di Milano Cortina 2026. Rebecca Passler, azzurra del biathlon, positiva ad un test: primo caso di doping a Milano Cortina Rebecca Passler, la biatleta azzurra, è risultata positiva a un test antidoping. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rebecca Passler Argomenti discussi: Milano Cortina, primo caso di doping: positiva l’azzurra Rebecca Passler; Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo caso di doping riguarda l'Italia; I genitori scrivono al prefetto: L’apertura dei Giochi è una festa, non chiudete le nostre scuole; Marcell Jacobs: Ora mi diverto, obiettivo 2028 e anche oltre. Milano Cortina, c'è il primo caso di doping. L'azzurra Passler positiva a un controlloL'atleta del biathlon positiva a un controllo fuori competizione. Sarà sospesa. Trovate tracce di letrozolo, sostanza che può ridurre il livello di estrogeni ... msn.com Primo caso di doping a Milano Cortina: positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlonL'atleta è stata trovata positiva al letrozolo, un farmaco inibitore usato in casi oncologici ... msn.com Rebecca Passler positiva ad un controllo anti-doping: comincia male l’Olimpiade dell’Italia - x.com Olimpiadi, primo caso di doping: positiva Rebecca Passler di Rasun. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.