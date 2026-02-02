Sgambetto al Trodica Il Tolentino prende quota

Il Tolentino conquista altri tre punti e si prende una posizione di rilievo in classifica. I ragazzi di mister Pirozzi hanno battuto 2-0 il Trodica, grazie a una gara solida e senza troppi fronzoli. Al Trodica non sono bastate le occasioni, e il Tolentino ha chiuso i conti nel secondo tempo con le reti di Alberione e Rotondo. La squadra ospite ha mostrato compattezza e determinazione, portando a casa una vittoria importante in trasferta.

2 TRODICA 0: Roberto, Diouane, Alberione (27’ st Nunes de Melo), Strano, Giandomenico, Fontana, Garcia (45’ pt Rozzi), Tortelli, Rotondo, Capezzani, Lovotti. All. Corradini. TRODICA: Baldi, Tomassini, Tardini (25’ st Gigli), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi (39’ st Bugaro), Vanzan (15’ st Gobbi), Panichelli (25’ st Tringali), Cognigni, Costa Ferreira (25’ st Romero), Spagna. All. Buratti. Arbitro: Ascione di Torre del Greco. Reti: 12’ st Lovotti, 48’ st Rotondo. Note: spettatori 1.000 circa. Ammoniti: Alberione, Passalacqua, Tomassini, Cognigni, Corradini (dalla panchina). Espulso: Cognigni al 41’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sgambetto al Trodica. Il Tolentino prende quota Approfondimenti su Trodica Tolentino Eccellenza, i pronostici di Mengo. "Da tripla la sfida. Tolentino-Trodica» Eddy Mengo presenta il prossimo turno di Eccellenza con una sfida da tripla. Il braccio di ferro. "Serve il Tolentino delle grandi occasioni»: "Voglio un Trodica aggressivo e concreto» Il Tolentino si prepara a sfidare il Trodica in una partita che si presenta difficile sulla carta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Trodica Tolentino Argomenti discussi: Sgambetto al Trodica. Il Tolentino prende quota. Trodica sprecone, il Tolentino ringrazia: Baldi, Virgili, Tomassini (33’ st Bonvjn) Bellusci, Passalacqua, Emiliozzi (39’ st Cichella), Panichelli (28’ st Gobbi) Misuraca (16’ st Costa Ferreira ... ilrestodelcarlino.it La Fermana sfida il Trodica: ci sarà Carmona al posto di GutiAllenamenti alla Cops con una nebbia non troppo alta ad accompagnare il lavoro sul campo della Fermana pronta a dar battaglia domenica contro la seconda della classe, il Trodica. In caso di vittoria ... ilrestodelcarlino.it

