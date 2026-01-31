Eddy Mengo presenta il prossimo turno di Eccellenza con una sfida da tripla. La Fermana cerca la vittoria contro la Jesina, che secondo l’allenatore è più forte di quanto si pensi. La squadra di casa ha bisogno di punti dopo due pareggi consecutivi, mentre la Jesina punta a confermare la sua crescita in classifica. La partita promette di essere combattuta.

Il turno di Eccellenza presentato dall’allenatore Eddy Mengo. Fermana-Jesina: "È l’occasione per la Fermana di tornare alla vittoria dopo due pareggi, ma la Jesina è più forte di quanto dica la classifica". K Sport-Fabriano Cerreto: "Il Fabriano è in un buon momento, il K Sport non può perdere punti, è in forma e deve vincere". Montegranaro-Fermignanese: "Gara importante per entrambe". Matelica-Osimana: "L’Osimana è la classica squadra che non regala niente. Il Matelica deve provare a fare risultato pieno contro un avversario organizzato e difficile da affrontare". Montefano-Urbino: "Le squadre giocano bene, sono molto propositive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza, i pronostici di Mengo. "Da tripla la sfida. Tolentino-Trodica»

Approfondimenti su Fermana Jesina

Questa domenica si disputano diversi derby tra le squadre della zona.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fermana Jesina

Argomenti discussi: 1X2 ECCELLENZA: i pronostici di mister Eddy Mengo; Eccellenza & Promozione Calabrese - i Pronostici della 19^ Giornata, GIOCA CON NOI!; Diciottesimo turno di Eccellenza, la schedina con i pronostici dei nostri utenti sugli impegni delle vicentine e delle padovane; 1X2 PRIMA Cat. D: i pronostici di mister Claudio Nicolai.

Eccellenza, i pronostici di Mengo. Da tripla la sfida. Tolentino-Trodica»Il turno di Eccellenza presentato dall’allenatore Eddy Mengo. Fermana-Jesina: È l’occasione per la Fermana di tornare alla vittoria dopo ... sport.quotidiano.net

Pronostici per la Messana ma la Nebros è osso duro. Parla CosiminiSulla gara tra Nebros e Messana, Cosimini invita alla prudenza: «Sulla carta la Messana parte favorita, ma la Nebros è una squadra da non sottovalutare. Sta raccogliendo meno di quanto ha seminato. La ... goalsicilia.it

Nuovo annuncio di lavoro per ISCRITTI CAT. PROTETTE L. 68/99. Per candidarsi inviare c.v. a [email protected] oppure chiamare lo 0733961013. Grazie - facebook.com facebook