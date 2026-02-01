Il braccio di ferro Serve il Tolentino delle grandi occasioni | Voglio un Trodica aggressivo e concreto

Il Tolentino si prepara a sfidare il Trodica in una partita che si presenta difficile sulla carta. L’allenatore della squadra locale chiede un Trodica più aggressivo e concreto, perché servono punti per migliorare la classifica e mantenere la continuità di risultati. La sfida si annuncia aperta e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

TOLENTINO "Match sulla carta molto complicato contro il Trodica, ma abbiamo bisogno di punti per trovare continuità di risultati". È quanto dice Paolo Passarini, allenatore del Tolentino. Le formazioni si affrontano alle 15 per la quarta volta quest'anno, i precedenti sorridono ai cremisi con due vittorie e una sconfitta. "Ci ha dato respiro – aggiunge – la vittoria di sette giorni fa a Civitanova, la classifica è più rassicurante ma non abbiamo fatto ancora nulla. La partita di oggi ci mette di fronte a una delle candidate alla vittoria finale e a una squadra ricca di individualità di categoria superiore.

