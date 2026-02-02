Sfruttamento del lavoro amministrazione giudiziaria per il marchio Piazza Italia

Il tribunale di Firenze ha deciso di intervenire sul marchio di abbigliamento Piazza Italia, su richiesta della procura di Prato. La misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria viene applicata per presunti problemi legati allo sfruttamento del lavoro. La decisione riguarda i negozi del marchio in varie città italiane, Firenze inclusa. La vicenda si aggiunge alle indagini in corso sulla gestione delle attività commerciali di Piazza Italia.

La misura è stata disposta dal tribunale di Firenze su richiesta della procura di Prato: sotto accusa la filiera produttiva esternalizzata e la mancata vigilanza del brand Questo sistema, sempre secondo chi indaga, avrebbe consentito all'impresa destinataria del provvedimento di poter praticare prezzi anti-concorrenziali e di affermarsi sul mercato.

Prato, 2 febbraio 2026 – La procura ha aperto un’indagine su Piazza Italia, che ora si trova in amministrazione giudiziaria.

Il Tribunale di Firenze ha messo sotto amministrazione giudiziaria una società di abbigliamento con sede a Nola, Napoli.

Sfruttamento del lavoro, amministrazione controllata per un marchio della modaCon l'amministrazione giudiziaria, lo Stato affiancherà la gestione aziendale per bonificare i processi produttivi e garantire che l'attività prosegua nel rispetto della legalità. Nel frattempo, i ... rainews.it

Moda, società in amministrazione giudiziaria per sfruttamento del lavoroLa procura di Prato ha ottenuto Tribunale per le Misure di prevenzione il provvedimento di amministrazione giudiziaria per una società per azioni con sede a Nola (Napoli) impegnata nel settore moda e ... ansa.it

Il tribunale di Firenze ha messo in amministrazione giudiziaria Piazza Italia: le accuse sono le stesse fatte ad altre aziende di abbigliamento nei mesi scorsi, cioè aver agevolato lo sfruttamento di manodopera - facebook.com facebook