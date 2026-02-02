Settimana instabile doppia perturbazione in arrivo sulla provincia di Rimini

La provincia di Rimini si prepara a una settimana di tempo instabile. Martedì arriverà una doppia perturbazione atlantica che porterà piogge intense e continue. La giornata inizierà con nuvole e precipitazioni che si intensificheranno nel corso delle ore. Le previsioni non promettono miglioramenti a breve termine, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti e prepararsi a eventuali disagi.

Una perturbazione atlantica in transito sul Nord Italia nella giornata di martedì determinerà un peggioramento nel corso della giornata, con piogge in graduale intensificazione. Nella giornata di mercoledì una nuova perturbazione seguirà a brevissima distanza, determinando un’altra giornata piovosa sulla Provincia di Rimini, con fenomeni in attenuazione in serata. A fare il punto sulla situazione meteo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: "Le temperature perderanno alcuni gradi nei massimi, previsti non oltre gli 8°C.Giovedì temporaneo miglioramento con ampie schiarite, ma venerdì una nuova perturbazione sarà causa del ritorno delle piogge, che si esauriranno in serata.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Rimini perturbazione Torna la pioggia, in arrivo un'intensa perturbazione: fase instabile in vista di Natale Una forte perturbazione sta per interessare il Centro-Nord Italia, portando pioggia e condizioni meteorologiche instabili. Settimana instabile sull’Italia: vortice nel weekend e nuova perturbazione lunedì L’Italia si prepara a una settimana difficile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rimini perturbazione Argomenti discussi: Meteo weekend: doppia perturbazione con pioggia, vento e neve fino in pianura. Ecco le previsioni; Maltempo, arriva una nuova doppia perturbazione: sarà coinvolta anche la Sicilia; Previsioni meteo, weekend con doppia perturbazione e neve in pianura. Meteo: Settimana di Maltempo incessante, addirittura 3 Perturbazioni nei Prossimi Giorni. Le PrevisioniIl bacino del Mediterraneo resterà preda di una circolazione ciclonica molto attiva. Dovremo abituarci a rapidi cambiamenti e a piogge frequenti, con la neve che, dopo una fase iniziale a quote ... ilmeteo.it Meteo nuova settimana: serie di perturbazioni atlantiche e neve a bassa quotaLa mancanza di una figura di alta pressione e il continuo afflusso delle correnti umide ed instabili oceaniche verso il nostro Paese darà così il via ad una nuova settimana davvero turbolenta. ilmeteo.it Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana! Risveglio ancora all'insegna della pioggia in riva allo Stretto ma legata al precedente flusso instabile di maestrale, ormai in fase di esaurimento. Altrove vaste schiarite , mentre sullo Stretto ci attendiamo ancora - facebook.com facebook #Meteo: prossima settimana con tempo instabile per il flusso atlantico x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.