Torna la pioggia in arrivo un' intensa perturbazione | fase instabile in vista di Natale

Una forte perturbazione sta per interessare il Centro-Nord Italia, portando pioggia e condizioni meteorologiche instabili. La fase prevista si estenderà nei giorni che precedono il Natale, con possibili nevicate a basse quote e un generale calo delle temperature, creando un clima più invernale e dinamico.

