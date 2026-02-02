Servizi assistenza anziani Stefani | Semplificate le procedure per le richieste

Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, chiede di semplificare le procedure per le richieste di assistenza agli anziani. A pochi giorni dall’approvazione di una delibera di Giunta, Stefani si dice soddisfatto e sottolinea che le modifiche alla compilazione della “Svama” rendono più facili i passaggi per chi chiede aiuto. La nuova procedura, presentata dall’assessore alle Politiche Sociali, Paola Roma, mira a velocizzare le pratiche e rendere più immediata l’erogazione dei servizi.

«Continua l’impegno della Regione nel processo di semplificazione degli oneri burocratici che troppo spesso si traducono per il cittadino in complicazioni amministrative e lunghe attese», evidenzia il Presidente. «Con uno specifico provvedimento è stata semplificata la domanda di accesso ai servizi di assistenza per gli anziani. La Scheda di valutazione multidimensionale dell’anziano, conosciuta come Svama, è ora modificata su alcuni passaggi che rischiavano di rallentare la presa in carico delle persone non autosufficienti», commenta entrando nello specifico del provvedimento. «Si tratta di una nuova tappa in due nostri obiettivi prioritari per dare risposte concrete alle persone: l’attenzione verso le fragilità e la sburocratizzazione nei rapporti tra cittadini e istituzioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

