La riforma dell' edilizia ecco tutte le novità | procedure semplificate poteri sostitutivi riordino Scia e Cila

La riforma dell'edilizia approvata ieri dal consiglio dei ministri prende la forma di un ddl delega che dà al governo 12 mesi di tempo per la revisione del Testo unico sull'edilizia. L'obiettivo è semplificare, digitalizzare, evitare duplicazioni e dare certezza e regole comuni al settore su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni e attuazioni diverse tra le varie zone del Paese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La riforma dell'edilizia, ecco tutte le novità: procedure semplificate, poteri sostitutivi, riordino Scia e Cila

