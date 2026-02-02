La Correggese subisce una sconfitta amara sul campo di Sangiuliano City, perdendo 1-0 negli ultimi minuti di recupero. La squadra di mister Bellini spinge nel secondo tempo, ma al 49’ del secondo tempo, un gol di Libertazzi decide la partita. I giocatori della Correggese, che avevano fatto il possibile per pareggiare, escono dal campo con la rabbia di aver perso così vicino al fischio finale.

SANGIULIANO CITY 1 cORREGGESE 0 SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Saggionetto (49’ st Morra), Tremolada, Sadaj (26’ st Sartori), Bernardi, Redondi, Lupani, Barzago (12’ st Cazzaniga), Ebano (31’ st Sandre), Izzo (43’ st De Citntoi), Busatto. A disp. Lombardi, Tafa, Premoli. All. Sesto. CORREGGESE: Narduzzo, Ghizzardi, Marino, Giorgini, Carini (1’ st Ferraresi), Motti (49’ st Berni), Sacca (1’ st Errichiello), Galli, Formato (33’ st Barbuti), Siligardi, Taparelli (25’ st Tourè). A disp.: Franzini, Gualdi, Panizzi. All. Marchini. Arbitro: Ghiruga di Torino (Chianese e De Rosa). Rete: 46’ st Busatto. Note: ammoniti Izzo, Giorgini, Tourè. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D Correggese, che rabbia: trafitta nei minuti di recupero

