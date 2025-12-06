Bologna Inter Primavera 1-1 nerazzurri beffati nei minuti di recupero | ecco com’è andata

di Giuseppe Colicchia la sfida del 14° turno di campionato 202526. Finisce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca la sfida del Granarolo Youth Centre di Crespellano. Nel match valido per la 14ª giornata del campionato Primavera 1, Inter e Bologna si dividono la posta in palio con un 1-1 maturato in un finale vibrante. Un risultato che sta stretto alla formazione guidata da Benito Carbone, tecnico che sta plasmando la crescita dei giovani talenti milanesi, punita proprio quando i tre punti sembravano ormai acquisiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

