Come Stankovic! Gol clamoroso nei minuti di recupero e la panchina

Krzysztof Jarosz, giocatore dell’Appleby Frodingham FC (lega amatoriale inglese), segna un gol pazzesco da quasi 40 metri con un pallonetto al volo in pieno recupero: il pallone scavalca il portiere e regala la vittoria 2-1 al sua squadra, in 10 uomini, contro il Selby Town. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come Stankovic! Gol clamoroso nei minuti di recupero e la panchina...

Altre letture consigliate

Stankovic, Inter verso la recompra per due motivi. Ma c’è un terzo clamoroso scenario - facebook.com Vai su Facebook

Il clamoroso sfogo di Stankovic in diretta sulla tv russa: insulta il giornalista in tre lingue - L'ultima vittoria dello Spartak Mosca non è stata particolarmente dolce per l'allenatore Dejan Stankovic che alla fine della partita è stato protagonista di un litigio in diretta televisiva con un ... Da fanpage.it

Stankovic perde la calma, duro attacco al giornalista: «Parli solo per provocare, non sai nulla». Ecco cosa è successo - L’episodio che ha fatto discutere L’ex bandiera dell’Inter, oggi allenatore dello Spartak Mosca, ha vissuto un fine settim ... Riporta calcionews24.com