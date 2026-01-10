Serie C Union Brescia-Trento 2-1 Ancora una vittoria | gol e highlights
L’Union Brescia conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie C, battendo Trento 2-1 davanti al proprio pubblico. La partita si è conclusa con un risultato stretto, testimonianza delle sfide equilibrate affrontate finora dalla squadra biancoblù. Di seguito, i dettagli del match, i gol e gli highlights di questa importante vittoria.
L’Union non si ferma. Davanti al proprio pubblico, la formazione biancoblù supera anche l’ostacolo Trento con l’ennesimo successo di misura, un 2-1 che vale la quarta vittoria consecutiva. Una prova di maturità per la squadra di Eugenio Corini, capace di colpire nei momenti chiave e di resistere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Il Brescia di Corini non si ferma: 2-1 ad Arzignano e secondo posto; Serie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlights; Ecco il calendario di C. Il Brescia inizia con l’Arzignano; IL NUOVO ANNO INIZIA CON TRE PUNTI.
Calcio serie C, Trento sconfitto a Brescia 2-1 - Union Brescia, seconda forza del campionato, in vantaggio al 18esimo del primo tempo. rainews.it
DIRETTA/ Union Brescia Trento (risultato finale 2-1): Silvestri decide la sfida (Serie C 10 gennaio 2026) - Diretta Union Brescia Trento streaming video tv: i lombardi sono a 11 punti dal Vicenza capolista e ci credono, ma oggi sfidano una rivale tosta. ilsussidiario.net
Union Brescia-Trento: diretta live e risultato in tempo reale - Trento di sabato 10 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
Serie C, l’Union Brescia ospita il Trento al Rigamonti: la diretta x.com
Con un ritmo insostenibile per chiunque, e al momento inarrestabile, il L.R. Vicenza comanda la classifica del girone A di Serie C con 50 punti. Per darvi un'idea l'Union Brescia è a 11 punti, mentre il Lecco è a -12. Con un bottino di 15 vittorie e 5 pareggi già d - facebook.com facebook
