Serie C Union Brescia-Trento 2-1 Ancora una vittoria | gol e highlights

L’Union Brescia conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie C, battendo Trento 2-1 davanti al proprio pubblico. La partita si è conclusa con un risultato stretto, testimonianza delle sfide equilibrate affrontate finora dalla squadra biancoblù. Di seguito, i dettagli del match, i gol e gli highlights di questa importante vittoria.

L’Union non si ferma. Davanti al proprio pubblico, la formazione biancoblù supera anche l’ostacolo Trento con l’ennesimo successo di misura, un 2-1 che vale la quarta vittoria consecutiva. Una prova di maturità per la squadra di Eugenio Corini, capace di colpire nei momenti chiave e di resistere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

