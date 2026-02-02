Serie A stasera il posticipo Udinese-Roma | dove vederla e probabili formazioni

Stasera alle 20.45 l'Udinese ospita la Roma nel posticipo della 23ª giornata di Serie A. I tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà la partita, che si svolge alla Dacia Arena. Entrambe le squadre cercano punti importanti, con l'Udinese che vuole continuare a vincere davanti al suo pubblico e la Roma determinata a consolidare il suo piazzamento in classifica. La partita sarà visibile in diretta e le formazioni ufficiali sono ancora da annunciare.

Stasera, ore 20.45, l'Udinese incontra in casa la Roma per il posticipo della 23° giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due tecnici in vista del match Torna in campo la Roma questa sera per la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini viene dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League, valso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, mentre in campionato ha pareggiato contro il Milan 1-1. L’Udinese invece è reduce da una vittoria per 3-1 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Ecco le scelte dei due allenatori. La Roma, dopo aver concluso al meglio la League Phase, ottenendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale, torna a concentrarsi sul campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, stasera il posticipo Udinese-Roma: dove vederla e probabili formazioni Approfondimenti su Udinese Roma Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Questa sera si gioca il posticipo di Serie A tra Udinese e Roma. Udinese vs Roma, ventitreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Allo stadio Friuli si gioca la partita tra Udinese e Roma, valida per la ventitreesima giornata di Serie A 20252026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Udinese Roma Argomenti discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornata; Serie A, stasera il posticipo Udinese-Roma e martedì Bologna-Milan - Udinese-Roma, la cronaca testuale; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; La 23^ giornata di Serie A inizia stasera con l'anticipo Lazio-Genoa su DAZN. Serie A, stasera il posticipo Udinese-Roma e martedì Bologna-MilanHiljemark dalla Svezia per la panchina del Pisa Il Pisa punta sulla pista estera per cercare di salvarsi e dopo l'esonero del tecnico Alberto Gilardino, e una domenica di casting, in nottata ha scelto ... msn.com Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it Udinese-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A facebook L'Alfabeto di #UdineseRoma: #Udine e martello Un anno fa in Friuli la vittoria che dette il via alla rimonta della #Roma di #Ranieri. Dalle sfide tra Zico e Falcao a quelle tra #Totti e #DiNatale @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.