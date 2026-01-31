Udinese vs Roma ventitreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Allo stadio Friuli si gioca la partita tra Udinese e Roma, valida per la ventitreesima giornata di Serie A 20252026. L’Udinese cerca di consolidare l’ottavo posto in classifica, mentre la Roma vuole difendere il suo piazzamento in zona Champions. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe, con i padroni di casa che puntano a fare risultato davanti al proprio pubblico e i giallorossi pronti a reagire per mantenere la posizione europea.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Friulani per consolidare l’ottavo posto, giallorossi per difendere il piazzamento Champions. Udinese vs Roma si giocherà lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono tornati al successo in quel di Verona, uscendo da un periodo poco positivo, soprattutto davanti al proprio pubblico. La squadra di Runjac, infatti, si è fatta notare maggiormente in trasferta, mentre tra le mura amiche, sono arrivati due pareggi e una sconfitta. I giallorossi sono in serie positiva da tre giornate, durante le quali hanno ottenuto due vittorie e un pareggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

