Il Napoli cade a Udine decide una magia di Ekkelenkamp | quarta sconfitta in campionato

Il Napoli incassa una sconfitta a Udine, determinata da una spettacolare rete di Ekkelenkamp. Dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo, i partenopei avevano l'opportunità di consolidare la leadership in classifica, ma la squadra di Spalletti non riesce a ottenere i tre punti. La sfida si rivela decisiva per le posizioni di vertice del campionato.

Tempo di lettura: 4 minuti Occasione fallita per il Napoli, che dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo aveva la possibilità di salire da solo in vetta alla classifica. Al Bluenergy Stadium, invece, gli azzurri incappano in una serata complicata e vengono battuti 1-0 dall’Udinese, al termine di una gara intensa, spezzettata e ricca di episodi. A decidere il match è una prodezza di Ekkelenkamp nella ripresa, che condanna la squadra di Conte nonostante il forcing finale e le occasioni mancate nei minuti di recupero. Partita – L’avvio è di marca friulana. L’ Udinese parte con pressione alta e aggressività, disturbando la costruzione dal basso del Napoli e costringendo gli uomini di Conte a qualche errore tecnico. Anteprima24.it

