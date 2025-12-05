Carboni Inter le porte della titolarità chiuse al Genoa | ipotesi nuovo prestito a gennaio? Un club di Serie A si è già mosso!

Inter News 24 Ecco quale. L’avventura di Valentin Carboni al Genoa si sta rivelando più complessa del previsto. Il giovane trequartista argentino, classe 2005, è passato al Grifone la scorsa estate con la formula del prestito secco dall’Inter, ma ha finora trovato pochissimo spazio in campo, sia sotto la gestione dell’allenatore Patrick Vieira che con il subentrato Daniele De Rossi. Questa difficoltà sta spingendo altri club di Serie A a interessarsi al suo futuro in vista della sessione di mercato invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, le porte della titolarità chiuse al Genoa: ipotesi nuovo prestito a gennaio? Un club di Serie A si è già mosso!

