Sergio Mattarella ha visitato l’ospedale Niguarda di Milano per incontrare i genitori e i medici dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana. Il presidente ha detto loro di non mollare, aggiungendo che devono riuscire a farcela e restituire loro una vita piena. La visita si è svolta in un momento di grande tensione, con i familiari che sperano in buone notizie e i medici che lavorano senza sosta per salvare i ragazzi.

"Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena", dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando i genitori e i medici dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana all'ospedale Niguarda di Milano. Al personale sanitario il capo dello stato ha voluto rivolgere un ringraziamento personale "per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza". Dopo aver incontrato genitori e medici, Mattarella ha fatto un breve giro nel reparto. La visita è durata circa 40 minuti ed erano presenti il dg dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della regione Lombardia al Welfare Guido Betolaso, che ha detto: "É stata una sorpresa e una gioia per i genitori, che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sergio Mattarella al Niguarda di Milano per salutare genitori e medici dei ragazzi di Crans-Montana

Approfondimenti su Crans Montana Italia

Il presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trovano i feriti di Crans-Montana.

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti al Niguarda di Milano, provenienti dall’ospedale di Crans-Montana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana Italia

Argomenti discussi: Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati); I balloons si diffondono in Lombardia: i sindaci pronti a vietarli; Sergio Mattarella atteso a Palazzo Marino, Scala e San Siro prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Poliziotto aggredito durante il corteo Askatasuna, Piantedosi: È terrorismo urbano. Ora il fermo preventivo per isolare i violenti.

Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Il presidente della Repubblica, in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si è recato nell’ospedale dove sono ricoverati i ragazzi italiani rimasti feriti nell’incendio del ... vanityfair.it

Mattarella, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana al Niguarda: Ridiamo una vita piena a questi ragazziIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare i familiari dei ragazzi ancora ricoverati perché coinvolti nel rogo di Capodanno a Le ... tg.la7.it

È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il dg dell'ospedale, Alberto Zoli, e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bert facebook

Non ha voluto telecamere. È entrato da solo. Visita a sorpresa del presidente Sergio Mattarella all’ospedale Niguarda, a Milano, dove sono ricoverati ancora otto ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana. Ha voluto salutare i feriti e i loro familiari: “Devono farcel x.com