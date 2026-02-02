Crans-Montana Mattarella a sorpresa visita i feriti al Niguarda Grazie ai medici Dobbiamo ridare ai ragazzi una vita piena

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti al Niguarda di Milano, provenienti dall’ospedale di Crans-Montana. Ha ringraziato i medici per il lavoro svolto e ha detto chiaramente che bisogna aiutare i giovani a tornare a vivere una vita normale. La visita ha sorpreso tutti, ma l’obiettivo è stato chiaro: dare speranza e sostegno ai ragazzi feriti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.