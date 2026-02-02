Crans-Montana Mattarella a sorpresa visita i feriti al Niguarda Grazie ai medici Dobbiamo ridare ai ragazzi una vita piena
Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti al Niguarda di Milano, provenienti dall’ospedale di Crans-Montana. Ha ringraziato i medici per il lavoro svolto e ha detto chiaramente che bisogna aiutare i giovani a tornare a vivere una vita normale. La visita ha sorpreso tutti, ma l’obiettivo è stato chiaro: dare speranza e sostegno ai ragazzi feriti.
«Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena». È stato questo il messaggio di Sergio Mattarella ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Nella visita a sorpresa, durata circa 40 minuti, il presidente della Repubblica è stato accompagnato dal dg dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. La visita a sorpresa «É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente - ha commentato Bertolaso -. L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
