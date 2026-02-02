Sento Felice apre a Bagnacavallo | inaugurato il primo centro acustico specializzato della città

Sabato 31 gennaio, a Bagnacavallo, è stato aperto il primo centro acustico della città, chiamato

Sabato 31 gennaio, in via Vecchia Darsena 28A a Bagnacavallo, è stato inaugurato "Sento Felice", un nuovo presidio di servizi alla persona. L’apertura riveste un significato particolare per il territorio, trattandosi del primo centro del suo genere a stabilirsi nel comune di Bagnacavallo, offrendo così una risposta altamente professionale a chi necessita di assistenza per la salute dell'udito.L'evento si è svolto alla presenza istituzionale dell’Assessore del Comune di Bagnacavallo con delega alle Attività Produttive, Fabio Bassi, che ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di questa nuova realtà, capace di arricchire il tessuto urbano e sociale della città.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

