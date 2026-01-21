Artigianato | apre in città un negozio specializzato in scarpe medievali e su misura

Il 26 gennaio a Chieti apre un nuovo negozio in via Ravizza 13, dedicato alla produzione di scarpe su misura e artigianali. Il laboratorio si specializza nella creazione di calzature ispirate allo stile medievale, offrendo prodotti realizzati con attenzione e cura. Un punto di riferimento per chi cerca calzature artigianali di qualità, in un contesto che valorizza la tradizione e l’artigianato locale.

I modelli prodotti, dal mocassino allo stivale texano, nascono dall’incontro tra tradizione artigianale e ricerca nel design. Le linee sono originali, i tagli innovati. Lo stile è autentico In arrivo il prossimo 26 gennaio un nuovo negozio a Chieti. Aprirà in via Ravizza 13 un laboratorio specializzato nella creazione di scarpe. Un negozio di artigianato che produrrà calzature su misura. Specializzato in riparazioni pelletteria, firmerà anche scarpe medievali. Si chiama Terryshoes ed è una piccola realtà a conduzione familiare specializzata nella creazione di scarpe su misura in vera pelle, interamente fatte a mano.🔗 Leggi su Chietitoday.it

