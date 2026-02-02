Sam Raimi torna sul set e promette di manipolare il pubblico. In un’intervista, il regista ha spiegato di aver scelto sangue, divertimento e le sue collaborazioni più famose, come Danny Elfman e Rachel McAdams, per catturare gli spettatori e sorprenderli ancora una volta.

Sangue, divertimento, Danny Elfman e Rachel McAdams: per il suo ritorno, Sam Raimi si è affidato a delle certezze e ci ha confessato di aver voluto manipolare i suoi spettatori. Ci era mancato Sam Raimi, nonostante la parentesi relativamente redente in casa Marvel Studios per raccontarci il secondo cupo capitolo di Doctor Strange. Ci era mancato il Raimi che si lascia andare agli eccessi e sa coniugare bene spaventi da horror, o tensione da thriller come nel caso di Send Help, con il divertimento. Lo abbiamo ritrovato nel film interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien e abbiamo accolto con gioia anche la possibilità di confrontarci con lui in un'intervista per sviscerare alcuni aspetti del dietro le quinte di questo folle survival thriller. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Send Help, intervista a Sam Raimi: “Sono tornato per manipolare il pubblico!”

Approfondimenti su Send Help

Sono aperte le prevendite di Send Help, il nuovo film diretto da Sam Raimi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Send Help

Argomenti discussi: Send Help, intervista a Rachel McAdams; Send Help di Sam Raimi: quando il survival diventa lotta di classe; Sei licenziata: Dylan O'Brien e Rachel McAdams in una nuova scena del Film di Sam Raimi - HD; ‘Send Help’, il ritorno alle origini di Sam Raimi tra survival e satira.

Send Help, intervista a Sam Raimi: Sono tornato per manipolare il pubblico!Sangue, divertimento, Danny Elfman e Rachel McAdams: per il suo ritorno, Sam Raimi con Send Help si è affidato a delle certezze e ci ha confessato di aver voluto manipolare i suoi spettatori. movieplayer.it

Send Help, intervista a Rachel McAdamsOh, è un posto così iconico. È il luogo dove speri di avere un film un giorno. Forse è un sogno che puoi concederti. Quindi sì, mi sembra molto appropriato per Sam e per il fatto che penso che questo ... mauxa.com

RACHEL McADAMS in SEND HELP è una dipendente esperta dove il suo ottimo lavoro non viene mai premiato. Il nuovo capo è il figlio di chi le aveva promesso il posto di vice direttore.... Sul punto di essere scaricata in qualche ufficio sperduto il destino travo - facebook.com facebook