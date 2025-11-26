Send Help | Il trailer italiano dell’horror di Sam Raimi
20th Century Studios ha svelato il trailer italiano di Send Help, il ritorno al genere horror di Sam Raimi. Il leggendario regista di film quali “ Evil Dead ” e “ Drag Me to Hell ” si prepara a tornare a raccontare il brivido in sala con il nuovo thrillerhorror Send Help. Il film si presenta come una sorta di miscela esplosiva che sembra trarre ispirazione da film quali “ Cast Away ” e “ Misery non deve morire “, con l’aggiunta del suo celebre tocco ironico. “ Ho sempre amato le storie in cui personaggi interessanti e dinamici vengono spinti all’estremo ”, afferma il regista Sam Raimi. “ Nella nostra storia, la ridefinizione dei ruoli crea una situazione sempre più tesa, ricca di colpi di scena e suspense ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
