send help sono aperte le prevendite del nuovo film diretto da sam raimi

Sono ufficialmente aperte le prevendite di Send Help, il nuovo film diretto da Sam Raimi, regista noto per titoli come La Casa e Spider-Man. Ricordiamo che il lungometraggio, prodotto da 20th Century Studios, arriverà nelle sale italiane il 29 gennaio 2026, con alcune proiezioni in anteprima già dal 27 gennaio. L’annuncio in questione segna quindi il ritorno di Raimi a un cinema che mescola tensione, ironia e atmosfere horror. Le prevendite consentono fin da ora di assicurarsi un posto per uno dei titoli più attesi di inizio anno. In parallelo, è stato pubblicato anche un nuovo contenuto video promozionale dedicato al film. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Send Help | Prevendite Aperte: Sam Raimi torna con un survival thriller da brividi

Send Help': il trailer del nuovo film thriller di Sam Raimi

