Sella Cento il tiro di Davis si spegne sul ferro L’Unieuro vince grazie a un super Aradori
Finisce con un colpo di fortuna per l’Unieuro. Davis tenta il tiro della vittoria, ma il pallone si ferma sul ferro. Alla fine, a spuntarla sono i forlivesi, che vincono 90-88 contro Sella Cento. Aradori, con 31 punti, trascina i suoi alla vittoria, mentre per i padroni di casa non bastano i 14 di Stephens e gli altri 20 punti complessivi. Partita combattuta fino all’ultimo secondo, con gli ospiti che trovano la vittoria grazie a un grande secondo tempo.
Unieuro Forlì 90 Sella Cento 88 UNIEURO FORLì: Gazzotti 5, Tavernelli 8, Gaspardo 2, Masciadri 7, Aradori 31, Stephens 14, Pinza 4, Pepe 9, Harper 10, Berluti, Bonomi n.e. Dicorato Romano n.e. All. Martino SELLA CENTO: Tanfoglio 12, Arletti, Conti 6, Berdini 9, Devoe 15, Moretti 6, Montano 6, Davis 20, Fall, Tiberti 14, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio Arbitri: Almerigogna, Di Martino e Picchi Parziali: 29-25, 46-46, 63-65 Note: tiri da 3 Forlì 927, Cento 1121, tiri da 2 Forlì 1731, Cento 2442, tiri liberi Forlì 2938, Cento 714, rimbalzi Forlì 33, Cento 32. Al termine di una battaglia durata 40 minuti, la Sella Cento perde a Forlì col punteggio di 90-88. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
