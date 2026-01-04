Basket un' altra sconfitta per l' Unieuro che si spegne nell' ultimo quarto
L'Unieuro Forlì subisce una sconfitta casalinga contro Cremona, con il punteggio che si decide nell’ultimo quarto. Nonostante i buoni contributi di quattro giocatori in doppia cifra, i biancorossi non riescono a mantenere la parità, che si spegne nel finale. La partita si conclude con una vittoria per Cremona, evidenziando alcune difficoltà della squadra nel chiudere l’incontro.
L'Unieuro Forlì perde in casa con Cremona. A nulla servono 4 uomini in doppia cifra per i biancorossi, che si spengono nell'ultimo quarto, aperto sul 60 pari. Pesante l'assenza di Harper.Nel primo tempo a strappi, l'Unieuro primeggia a rimbalzo e, grazie alla verticalità di Stephens, 13 + 5 nei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
