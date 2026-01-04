Basket un' altra sconfitta per l' Unieuro che si spegne nell' ultimo quarto

Da forlitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unieuro Forlì subisce una sconfitta casalinga contro Cremona, con il punteggio che si decide nell’ultimo quarto. Nonostante i buoni contributi di quattro giocatori in doppia cifra, i biancorossi non riescono a mantenere la parità, che si spegne nel finale. La partita si conclude con una vittoria per Cremona, evidenziando alcune difficoltà della squadra nel chiudere l’incontro.

L'Unieuro Forlì perde in casa con Cremona. A nulla servono 4 uomini in doppia cifra per i biancorossi, che si spengono nell'ultimo quarto, aperto sul 60 pari. Pesante l'assenza di Harper.Nel primo tempo a strappi, l'Unieuro primeggia a rimbalzo e, grazie alla verticalità di Stephens, 13 + 5 nei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

basket un altra sconfitta per l unieuro che si spegne nell ultimo quarto

© Forlitoday.it - Basket, un'altra sconfitta per l'Unieuro, che si spegne nell'ultimo quarto

Leggi anche: Basket, l’Olimpia Milano si spegne nell’ultimo quarto e cede al Fenerbahce

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 80-59, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gasperini, la festa dura poco: l’Atalanta vince e la sua Roma incassa un’altra sconfitta.

basket altra sconfitta unieuroIncubo Unieuro: a Bergamo un’altra pesante sconfitta 93-79 per Forlì - Nemmeno le luci del Natale appena trascorso sono riuscite ad illuminare il sempre più complesso ... corriereromagna.it

basket altra sconfitta unieuroL’Unieuro riparte non avendo alternative alla vittoria - La prima dell’anno è anche già la più importante del 2026 dell’Unieuro. corriereromagna.it

basket altra sconfitta unieuroUnieuro Forlì-Dole Basket Rimini 77-86. MVP un Denegri da 24 punti e 9 assist - Per l'Unieuro 18/38 da due, 9/27 da tre e 14/27 dalla lunetta. newsrimini.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.