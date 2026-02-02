Il ministro Antonio Tajani ha annunciato a Palermo un piano di aiuti per le zone colpite dal maltempo in Sicilia. Dopo le devastazioni, il governo si impegna a intervenire subito, con fondi e lavori per aiutare le comunità e le imprese che hanno subito danni. Le parole di Tajani arrivano in un momento in cui la regione chiede risposte chiare e rapide.

Il ministro Antonio Tajani ha presentato a Palermo un piano concreto di sostegno per le aree siciliane colpite dal maltempo, confermando l’impegno del governo a garantire risposte rapide alle comunità e alle imprese duramente colpite. L’incontro, tenutosi nella capitale dell’isola, ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzioni regionali e operatori del credito, con l’obiettivo di avviare un percorso di ricostruzione strutturato. Il governo ha messo in campo strumenti finanziari mirati, in collaborazione con Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti, per assicurare accesso immediato a fondi e garanzie per le piccole e medie imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segnali concreti per la ricostruzione in Sicilia: Minardo conferma impegno dopo l'ondata di maltempo

Approfondimenti su Minardo ricostruzione

Il governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo.

