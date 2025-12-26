Dopo una forte e lunga ondata di maltempo con numerose criticità soprattutto al Nord con fiumi in piena, allagamenti e forti raffiche di vento, una pausa anticiclonica sta interessando il nostro Paese con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate seppur con alcune note di instabilità sulle centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori. Gli occhi sono però puntati a una possibile ondata di freddo e gelo in direzione del nostro Paese. Molto freddo verso l'Italia. Serve ancora prudenza ma i maggiori centri di calcolo mondiali indicano una fine dell'anno con il botto: un vasto anticiclone che si sposterà sempre più a Nord in direzione delle Isole Britanniche e l'Islanda, quindi in pieno Atlantico, darà il via a una discesa d'aria fredda di origine artico-contintenale che invaderà l'Europa e successivamente l'Italia specialmente a fine anno (a partire dal 30-31 dicembre) e inizio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo il maltempo in arrivo un’ondata di freddo: la data

Leggi anche: Giuliacci non lascia speranze: "Ondata di freddo in arrivo". La data

Leggi anche: Prima ondata di freddo in arrivo: Italia verso una fase di maltempo e clima più rigido

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dopo il maltempo in arrivo un’ondata di freddo: la data - Dopo una forte e lunga ondata di maltempo con numerose criticità soprattutto al Nord con fiumi in piena, allagamenti e forti raffiche di vento, una pausa anticiclonica sta interessando il nostro Paese ... ilgiornale.it