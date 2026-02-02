La squadra italiana di ciclismo su pista conquista il suo secondo bronzo agli Europei di Konya. Le ragazze dell’inseguimento a squadre femminile hanno battuto le avversarie nella finalina per il bronzo, portando a casa una medaglia che mancava già da qualche giorno. È un risultato importante per il movimento italiano, che continua a fare bene in questa manifestazione.

Arriva il secondo alloro in casa Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. A portarlo a casa è il quartetto dell’inseguimento a squadre femminile che è riuscito ad aggiudicarsi il trionfo nella finale per il bronzo. Nel velodromo turco Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli (l’unica con la maglia di campionessa del mondo) e Linda Sanarini sono riuscite a battere in rimonta con il tempo di 4:09.961 la Francia. Tempi più alti, visti i turni ravvicinati: le azzurre guidate da Marco Villa hanno scelto al meglio la strategia di gara lasciando sfogare le francesi nei primi due chilometri, crollate poi con il crono di 4:12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seconda medaglia italiana a Konya: bronzo per l’inseguimento a squadre femminile agli Europei

