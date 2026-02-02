Ieri si è giocata la diciannovesima giornata del campionato di Seconda Categoria. Anche in questa partita sono emersi segnali che potrebbero influenzare il resto del torneo. Gli incontri hanno messo in evidenza come alcune squadre si stiano rafforzando, mentre altre faticano a mantenere il ritmo. I tifosi sono già in attesa di scoprire quali cambiamenti porteranno i prossimi turni.

Ieri si è giocata la diciannovesima giornata del campionato di Seconda Categoria. Ed anche da questo turno sono emersi indizi utili volti ad immaginare il prosieguo del torneo. Si parte dal girone B, con il passo falso della Galcianese: al Conti è passato di misura il Pistoia Nord (1-0) ma i padroni di casa rimangono in zona playoff. Risalgono le quotazioni del Chiesanuova: Rinaldi (doppietta) Ferraro e Pellegrini hanno trascinato la banda Shehaj nel 4-2 sulla Polisportiva Naldi (nonostante le marcature di Checchi e Manconi). Battuta d’arresto a Margine Coperta per La Libertà Viaccia: nonostante Biondo e Santagata, il San Felice attuale seconda forza del raggruppamento ha vinto per 3-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Ok Chiesanuova. Eureka, un punto

Approfondimenti su Chiesanuova Eureka

Si conclude la sedicesima giornata di calcio di Prima e Seconda categoria.

Questa domenica si disputano diversi derby tra le squadre della zona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chiesanuova Eureka

Argomenti discussi: ECCELLENZA. Tra Chiesanuova e Matelica gara equilibrata: finisce 1-1; ECCELLENZA. Gran primo tempo e la Sangiustese batte il Chiesanuova.

Seconda categoria. Galcianese ok. E la Naldi fa trisIl campionato di Seconda Categoria, che ha visto ieri concludersi la quinta giornata, non vede compagini pratesi al vertice in nessuno dei due gironi di riferimento. Anche se il cammino è lungo e ... lanazione.it

Seconda categoria. Montemurlo ok. Sorride il TavolaIeri si è giocata la nona giornata del campionato di Seconda Categoria, come di consueto in contemporanea con la Prima. Cominciamo dal girone B, con la Galcianese che conferma di vivere un buon ... lanazione.it

Giornata ricca di spunti nel girone di Seconda Categoria. L’Ostellatese conferma il primato espugnando il campo del Ricci Francesco e allungando in vetta - facebook.com facebook